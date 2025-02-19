Сікорський: росактиви мають бути заморожені, поки Росія не відшкодує Україні збитки

Активи Центрального банку Росії у Європейському Союзі мають лишатися заморожені, поки Росія не завершить воєнні дії і не відшкодує Україні збитки.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, виступаючи під час засідання комітету у закордонних справах Європейського парламенту 19 лютого, передає кореспондент "Європейської правди".

Міністр закордонних справ Польщі наголосив, що поки Росія не зупинить війну і збитки Україні не будуть відшкодовані, російські активи мають залишатися замороженими.

"Ми будемо продовжувати намагатися домогтися того, щоб активи Російського центрального банку були заморожені… та могли бути використані в інтересах України. Але ми повинні говорити одним голосом. Кошти російського банку мають бути заморожені доти, доки ця агресія не закінчиться. А збитки, які були завдані, мають бути відшкодовані", – заявив Сікорський.

За його словами, "ми (Європа) також несемо відповідальність за військову підтримку України після закінчення війни, а також за її економічну відбудову".

Сікорський додав, що Європа після війни "не може продовжувати працювати з Росією та Білоруссю в майбутньому так, як ми це робили в минулому".

"Росія не повинна бути в змозі фактично відновити війну. Путін і Росія розуміють лише мову сили… Саме тому нам потрібно забезпечити військову, озброєну, консолідовану Європу, щоб протистояти Росії", – сказав він.

Нагадаємо, 10 січня Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд євро із суми, яку Євросоюз виділив на спільний кредит "Групи семи" для України, для погашення якого використають заморожені активи РФ.

А наприкінці грудня Україна отримала від США перший транш із запланованих 20 млрд доларів американського внеску.

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