Україна отримала від США перший з запланованих $20 млрд за рахунок росактивів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про надходження першого мільярда доларів з 20 мільярдів кредиту, забезпеченого за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Про це він повідомив у Telegram, передає "Європейська правда".

"Україні від США надійшов 1 млрд доларів, що забезпечений доходами від заморожених російських активів", – написав Шмигаль.

Він пояснив, що це перший транш із запланованих 20 млрд доларів, які Сполучені Штати готові виділити за рахунок використання знерухомлених російських активів у межах ініціативи G7.

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"Дякуємо американським партнерам та Світовому банку за цей важливий крок на шляху до справедливості. Ми розраховуємо, що всі суверенні російські активи будуть конфісковані й спрямовані на відновлення України", – заявив Шмигаль.

Нагадаємо, 10 грудня США напередодні оголосили про виділення 20 мільярдів доларів на користь України у спеціальний фонд Світового банку.

Це частина плану "Групи семи" з надання Україні 50 мільярдів євро за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок податку з надприбутків, отриманих від заморожених російських активів.