Україна отримала перші 3 млрд євро від ЄС у рамках кредиту G7 на 50 млрд доларів

Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд євро із суми, яку Євросоюз виділив на спільний кредит "Групи семи" для України, для погашення якого використають заморожені активи РФ.

Про це повідомила у своєму X (Twitter) президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

"Сьогодні ми надаємо Україні 3 млрд євро – першу виплату європейського внеску у позиці G7. Це надасть Україні фінансові спроможності, щоб продовжити боротьбу за свою свободу і вистояти", – написала фон дер Ляєн.

Almost 3 years into Russia’s war of aggression, Ukraine can keep counting on its friends and partners.



Today, we deliver €3 billion to Ukraine, the 1st payment of the EU part of the G7 loan.



Giving Ukraine the financial power to continue fighting for its freedom – and prevail. pic.twitter.com/W9l7K1kfiV

Реклама: