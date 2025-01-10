Україна отримала перші 3 млрд євро від ЄС у рамках кредиту G7 на 50 млрд доларів

Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд євро із суми, яку Євросоюз виділив на спільний кредит "Групи семи" для України, для погашення якого використають заморожені активи РФ.

Про це повідомила у своєму X (Twitter) президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

"Сьогодні ми надаємо Україні 3 млрд євро – першу виплату європейського внеску у позиці G7. Це надасть Україні фінансові спроможності, щоб продовжити боротьбу за свою свободу і вистояти", – написала фон дер Ляєн.

Almost 3 years into Russia’s war of aggression, Ukraine can keep counting on its friends and partners.



Today, we deliver €3 billion to Ukraine, the 1st payment of the EU part of the G7 loan.



Giving Ukraine the financial power to continue fighting for its freedom – and prevail. pic.twitter.com/W9l7K1kfiV Реклама: January 10, 2025

Загальна сума, яку ЄС надасть у рамках кредиту "Групи семи" – близько 18 млрд євро.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував ЄС за перший транш.

"Ця допомога, яка є частиною ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) та фінансується за рахунок заморожених російських активів, є свідченням непохитної підтримки ЄС у протистоянні російській агресії, забезпеченні макроекономічної стабільності та відновленні критичної інфраструктури", – зазначив він.

On behalf of Ukraine, I express my deepest gratitude to President @vonderleyen and Commissioner @VDombrovskis for the disbursement of the first €3 billion tranche of the €18.1 billion exceptional Macro-Financial Assistance package. This MFA, part of the G7-led Extraordinary… – Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) January 10, 2025

Нагадаємо, у 2024 році G7 погодила спільне надання Україні позики на 50 млрд доларів за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Наприкінці грудня Україна отримала від США перший транш із запланованих 20 млрд доларів американського внеску.

Європейські кошти у рамках кредиту "сімки" з використанням російських активів будуть надходити на додачу до виплат за затвердженею минулої зими багаторічною програмою фінансової допомоги ЄС для України на 50 млрд євро (Ukraine Facility), які Україна отримує траншами під зобов’язання виконувати затверджений план реформ (Ukraine Plan).