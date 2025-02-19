Сикорский: росактивы должны быть заморожены, пока Россия не возместит Украине ущерб

Активы Центрального банка России в Европейском Союзе должны оставаться замороженными, пока Россия не завершит военные действия и не возместит Украине ущерб.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая во время заседания комитета по иностранным делам Европейского парламента 19 февраля, передает корреспондент "Европейской правды".

Министр иностранных дел Польши подчеркнул, что пока Россия не остановит войну и ущерб Украины не будет возмещен, российские активы должны оставаться замороженными.

"Мы будем продолжать пытаться добиться того, чтобы активы Российского центрального банка были заморожены... и могли быть использованы в интересах Украины. Но мы должны говорить одним голосом. Средства российского банка должны быть заморожены до тех пор, пока эта агрессия не закончится. А нанесенный ущерб должен быть возмещен", – заявил Сикорский.

По его словам, "мы (Европа) также несем ответственность за военную поддержку Украины после окончания войны, а также за ее экономическое восстановление".

Сикорский добавил, что Европа после войны "не может продолжать работать с Россией и Беларусью в будущем так, как мы это делали в прошлом".

"Россия не должна быть в состоянии фактически возобновить войну. Путин и Россия понимают только язык силы... Именно поэтому нам нужно обеспечить военную, вооруженную, консолидированную Европу, чтобы противостоять России", – сказал он.

Напомним, 10 января Украина получила первый транш в размере 3 млрд евро из суммы, которую Евросоюз выделил на совместный кредит "Группы семи" для Украины, для погашения которого используют замороженные активы РФ.

А в конце декабря Украина получила от США первый транш из запланированных 20 млрд долларов американского взноса.

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