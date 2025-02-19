Трамп похвалився "успішними переговорами" з росіянами

Президент США Дональд Трамп опублікував пост із неправдивими заявами про допомогу Україні, у якому, зокрема, похвалився "успішними переговорами" з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на публікаціюТрампа в Truth Social.

Трамп написав, що "такий собі комік Володимир Зеленський вмовив Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку неможливо виграти".

При цьому він неправдиво заявив, що Сполучені Штати витратили на підтримку України "на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа", і що президент Зеленський нібито визнає, що половина грошей, які йому надіслали США, "зникли".

"Тим часом ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією, що, за загальним визнанням, може зробити лише Трамп і адміністрація Трампа. Байден ніколи не намагався, Європа не змогла принести мир, а Зеленський, ймовірно, хоче зберегти доступ до легких грошей", – написав американський президент.

Нагадаємо, Зеленський 19 лютого розкритикував заяви команди Трампа про обсяги допомоги Україні.

Він також відповів на заяви Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%.