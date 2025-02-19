Данія витратить на оборону на $7 млрд більше у наступні два роки

Данія виділить додаткові 50 мільярдів крон (7 мільярдів доларів) на оборонні витрати протягом наступних двох років, посилаючись на зростаючу загрозу з боку Росії.

Про це заявила в середу прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Фредеріксен повідомила на пресконференції, що гроші надсилаються військовим із закликом: "Купуйте, купуйте, купуйте".

"Купуйте те, що може сприяти сильнішій обороні і, таким чином, сильнішому стримуванню тут і зараз", – сказала Фредеріксен, наголосивши на необхідності діяти швидко.

"Якщо ми не можемо отримати найкраще обладнання, купуйте наступне найкраще, а якщо час очікування на те, чого ми хочемо найбільше, занадто довгий, обирайте щось інше, що може бути доставлене швидше", – сказала Фредеріксен.

"Зараз важлива лише одна річ – швидкість", – наголосила вона, додавши, що Данія має особливу потребу в інвестиціях у системи протиповітряної оборони.

Раніше цього тижня Фредеріксен вже заявляла, що плани будуть оголошені, посилаючись на необхідність "масового переозброєння, щоб уникнути війни".

Виступаючи перед журналістами в середу, Фредеріксен вказала на зростаючу загрозу з боку Росії.

"Ми маємо справу з агресивною Росією, яка переозброюється", – сказала вона, посилаючись на "сувору реальність", що "Росія виробляє більше боєприпасів за три місяці, ніж НАТО за цілий рік".

Після екстрених переговорів у Парижі з приводу зміни політики США щодо війни в Україні в понеділок Фредеріксен заявила, що Росія "зараз загрожує всій Європі".

Війна в Україні була пов'язана з "імперськими мріями Росії, з побудовою сильнішої і більшої Росії, і я не думаю, що вони зупиняться на Україні", – сказала вона.

Вона застерегла США від спроб домовитися про "швидке" припинення вогню, яке дасть Росії можливість "знову мобілізуватися, напасти на Україну або іншу країну в Європі".

Додаткові кошти доведуть оборонні витрати Данії до 3% її валового внутрішнього продукту, що, за словами Фредеріксен, є "найвищим рівнем за більш ніж пів століття".

Напередодні Фредеріксен попередила данський парламент, що нинішня геополітична і безпекова ситуація "гірша за холодну війну", і закликала до радикального збільшення оборонних витрат Данії.

Перед цим вона натякнула, що допускає участь своєї країни у потенційному контингенті союзників в рамках гарантій безпеки для України.