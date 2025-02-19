Дания потратит на оборону на $7 млрд больше в следующие два года

Дания выделит дополнительные 50 миллиардов крон (7 миллиардов долларов) на оборонные расходы в течение следующих двух лет, ссылаясь на растущую угрозу со стороны России.

Об этом заявила в среду премьер-министр Дании Метте Фредериксен, передает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Фредериксен сообщила на пресс-конференции, что деньги направляются военным с призывом: "Покупайте, покупайте, покупайте".

"Покупайте то, что может способствовать более сильной обороне и, таким образом, более сильному сдерживанию здесь и сейчас", – сказала Фредериксен, подчеркнув необходимость действовать быстро.

"Если мы не можем получить лучшее оборудование, покупайте следующее лучшее, а если время ожидания на то, чего мы хотим больше всего, слишком долгое, выбирайте что-то другое, что может быть доставлено быстрее", – сказала Фредериксен.

"Сейчас важна только одна вещь – скорость", – подчеркнула она, добавив, что Дания имеет особую потребность в инвестициях в системы противовоздушной обороны.

Ранее на этой неделе Фредериксен уже заявляла, что планы будут объявлены, ссылаясь на необходимость "массового перевооружения, чтобы избежать войны".

Выступая перед журналистами в среду, Фредериксен указала на растущую угрозу со стороны России.

"Мы имеем дело с агрессивной Россией, которая перевооружается", – сказала она, ссылаясь на „суровую реальность", что „Россия производит больше боеприпасов за три месяца, чем НАТО за целый год".

После экстренных переговоров в Париже по поводу изменения политики США в отношении войны в Украине в понедельник Фредериксен заявила, что Россия "сейчас угрожает всей Европе".

Война в Украине была связана с "имперскими мечтами России, с построением более сильной и большой России, и я не думаю, что они остановятся на Украине", – сказала она.

Она предостерегла США от попыток договориться о "быстром" прекращении огня, которое даст России возможность "снова мобилизоваться, напасть на Украину или другую страну в Европе".

Дополнительные средства доведут оборонные расходы Дании до 3% ее валового внутреннего продукта, что, по словам Фредериксен, является "самым высоким уровнем за более чем полвека".

Накануне Фредериксен предупредила датский парламент, что нынешняя геополитическая ситуация и ситуация с безопасностью "хуже холодной войны ", и призвала к радикальному увеличению оборонных расходов Дании.

Перед этим она намекнула, что допускает участие своей страны в потенциальном контингенте союзников в рамках гарантий безопасности для Украины.