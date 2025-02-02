У Німеччині зросла кількість нападів на притулки для біженців

Минулого року поліція виявила 218 політично мотивованих нападів на притулки для біженців по всій Німеччині – значно більше злочинів, ніж у попередньому році.

Про це йдеться у відповіді Федерального міністерства внутрішніх справ на невеликий запит фракції Лівої партії в Бундестазі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

У 2023 році таких нападів було 167.

За даними міністерства, 28 з минулорічних нападів були насильницькими злочинами. Згідно зі списком міністерства, 14 людей отримали поранення, в тому числі одна дитина.

Реклама:

Кількість політично вмотивованих злочинів проти біженців за межами місць проживання дещо зменшилася, згідно з поточними даними. До кінця року влада зареєструвала 1 905 злочинів, з яких 237 були насильницькими. У 2023 році ця цифра становила 2 450.

Однак у своїй відповіді федеральний уряд зазначає, що наведені цифри є попередніми. Очікується, що в 2024 році ця кількість зросте, оскільки численні звіти за четвертий квартал, ймовірно, будуть представлені пізніше.

Наприклад, кількість політичних злочинів проти біженців у третьому кварталі зросла втричі через запізнілі звіти. Кількість політично мотивованих злочинів проти місць проживання біженців також регулярно переглядалася в бік збільшення.

"Кількість образ, погроз і нападів на біженців протягом багатьох років залишається тривожно високою, і обурливо, що значна частина політиків і громадськості сприймає цю ситуацію, знизуючи плечима", – пояснила депутатка Бундестагу від Лівої партії Клара Бюнґер.

На початку січня 2025 року невідомі розмалювали свастиками будинок, де мешкають українці, у німецькому місті Гюстров в Мекленбурзі-Передній Померанії, а також кинули камінь у вікно.

А у вересні 2024 року у німецькій землі Бранденбург на перших шпальтах газет з'явилася інформація про акт на расовому ґрунті: тамтешній притулок для біженців був обмазаний свинячою кров'ю.