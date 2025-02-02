В Германии возросло количество нападений на приюты для беженцев

В прошлом году полиция обнаружила 218 политически мотивированных нападений на приюты для беженцев по всей Германии – значительно больше преступлений, чем в предыдущем году.

Об этом говорится в ответе Федерального министерства внутренних дел на небольшой запрос фракции Левой партии в Бундестаге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В 2023 году таких нападений было 167.

По данным министерства, 28 из прошлогодних нападений были насильственными преступлениями. Согласно списку министерства, 14 человек получили ранения, в том числе один ребенок.

Реклама:

Количество политически мотивированных преступлений против беженцев за пределами мест проживания несколько уменьшилось, согласно текущим данным. К концу года власти зарегистрировали 1 905 преступлений, из которых 237 были насильственными. В 2023 году эта цифра составляла 2 450.

Однако в своем ответе федеральное правительство отмечает, что приведенные цифры являются предварительными. Ожидается, что в 2024 году это количество возрастет, поскольку многочисленные отчеты за четвертый квартал, вероятно, будут представлены позже.

Например, количество политических преступлений против беженцев в третьем квартале выросло втрое из-за запоздалых отчетов. Количество политически мотивированных преступлений против мест проживания беженцев также регулярно пересматривалось в сторону увеличения.

"Количество оскорблений, угроз и нападений на беженцев в течение многих лет остается тревожно высоким, и возмутительно, что значительная часть политиков и общественности воспринимает эту ситуацию, пожимая плечами", – пояснила депутат Бундестага от Левой партии Клара Бюнгер.

В начале января 2025 года неизвестные разрисовали свастиками дом, где живут украинцы, в немецком городе Гюстров в Мекленбурге-Передней Померании, а также бросили камень в окно.

А в сентябре 2024 года в немецкой земле Бранденбург на первых полосах газет появилась информация об акте на расовой почве: тамошний приют для беженцев был обмазан свиной кровью.