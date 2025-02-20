У Литві назвали тривожними заяви Трампа про "Зеленського-диктатора"

Головна радниця президента Литви Аста Скайсгіріте назвала тривожними останні різкі заяви очільника Білого дому Дональда Трампа про Україну і її лідера Володимира Зеленського.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Скайсгіріте наводить LRT.

Вона сказала, що президент США швидко перейняв нав'язуваний Кремлем дезінформаційний наратив. За її словами, це тривожний сигнал для Заходу.

"Остання заява президента США стала великим сюрпризом не тільки для нас, а й для всіх союзників Вашингтона. Сам факт переговорів і прагнення до миру ще можна було зрозуміти, але настільки стрімке засвоєння російського наративу, який явно дезінформує і не відповідає реальності, пролунало як грім серед ясного неба", – зазначила Скайсгіріте.

Вона підкреслила, що неправильно звинувачувати Україну у початку війни і говорити, що рейтинг Зеленського становить 4%.

"Заяви про те, що Зеленський має негайно піти у відставку, провести вибори і що тільки з новим президентом можна буде укласти мирну угоду, – це пряме втручання у внутрішні справи суверенної держави", – наголосила радниця президента Литви.

За її словами, ситуація, що склалася, свідчить про те, що в цьому випадку переміг російський наратив, що є тривожним сигналом для демократичного світу.

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на заяви очільника Білого дому Дональда Трампа про те, що підтримка Зеленського серед українців нібито становить 4%.

Зокрема, український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

Після цього Трамп назвав президента України диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.