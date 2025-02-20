В Литве назвали тревожными заявления Трампа о "Зеленском-диктаторе"

Главный советник президента Литвы Аста Скайсгирите назвала тревожными последние резкие заявления главы Белого дома Дональда Трампа об Украине и ее лидере Владимире Зеленском.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Скайсгирите приводит LRT.

Она сказала, что президент США быстро перенял навязываемый Кремлем дезинформационный нарратив. По ее словам, это тревожный сигнал для Запада.

"Последнее заявление президента США стало большим сюрпризом не только для нас, но и для всех союзников Вашингтона. Сам факт переговоров и стремление к миру еще можно было понять, но столь стремительное усвоение российского нарратива, который явно дезинформирует и не соответствует реальности, прозвучало как гром среди ясного неба", – отметила Скайсгирите.

Она подчеркнула, что неправильно обвинять Украину в начале войны и говорить, что рейтинг Зеленского составляет 4%.

"Заявления о том, что Зеленский должен немедленно уйти в отставку, провести выборы и что только с новым президентом можно будет заключить мирное соглашение, – это прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства", – подчеркнула советник президента Литвы.

По ее словам, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что в этом случае победил российский нарратив, что является тревожным сигналом для демократического мира.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что поддержка Зеленского среди украинцев якобы составляет 4%.

В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

После этого Трамп назвал президента Украины диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.