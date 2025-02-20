У Чехії двоє загиблих внаслідок нападу з ножем у торговому центрі

Двоє людей загинули внаслідок нападу з ножем у торговому центрі в чеському місті Градець-Кралове.

Про це повідомили правоохоронці у четвер, 20 лютого, передає чеське видання iDNES, пише "Європейська правда".

Правоохоронці розповіли, що інцидент стався вранці у торговому центрі, в одному із магазинів.

"На жаль, через тяжкість отриманих травм обидві серйозно постраждалі померли, незважаючи на всі зусилля наших бригад", – зазначили у поліції.

Правоохоронці встановлюють наразі мотив злочину.

"Ми наздогнали підозрюваного приблизно через десять хвилин менш ніж за кілометр від місця злочину. Його затримав спецназ. Він чех, неповнолітній у віці 16 років", – розповіли в поліції.

Як розповіли правоохоронці, біля магазину вони знайшли ніж із лезом, довжина якого була близько 20 сантиметрів. Підозрюваний напав на одну жінку в торговому залі, а на іншу – в підсобному приміщенні магазину.

Нагадаємо, 16 лютого стався напад в центрі альпійського міста Філлах на півдні Австрії. Молодий чоловік несподівано накинувся на випадкових перехожих з ножем.

Внаслідок дій нападника 14-річна особа загинула, п’ятеро людей були поранені.

В Австрії офіційно підтвердили, що нападник діяв з ісламістських мотивів.