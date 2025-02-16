Напад з ножем в Австрії: в уряді заявили про ісламістський теракт

В Австрії офіційно підтвердили, що 23-річний юнак, який у суботу вбив підлітка у місті Філлах і поранив ще п’ятьох людей, діяв з ісламістських мотивів.

Про це повідомляє Kurier, пише "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ Герхард Карнер, який у неділю приїхав на місце подій, заявив, що напад був "ісламістською атакою зі зв’язками з ІДІЛ".

У квартирі нападника виявили прапори ІДІЛ на стіні та інші "явні ознаки радикальної ісламістської ідеології", проте зброї там не було. Правоохоронці конфіскували знайдені електронні пристрої і досліджують їх.

За першими висновками слідства, нападник за короткий час радикалізувався після перегляду пропагандистського контенту.

Правоохоронці перевіряють, чи не мав він спільників, але схиляються до версії, що він діяв сам. До цих подій він не потрапляв у поле зору поліції.

Карнер заявив, що подібних людей потрібно "ув’язнювати і депортувати", а також сказав, що слід розглянути додаткові механізми превенції подібних нападів, як наприклад масові перевірки без конкретної причини серед груп ризику, зокрема тих, кому надали притулок.

Водночас Карнер і губернатор регіону Петер Кайзер подякували 42-річному сирійцю-кур’єру, який зупинив нападника.

Також повідомили нові деталі про постраждалих внаслідок нападу. Окрім загиблого 14-річного, це двоє 15-річних підлітків та люди віком 28, 32 і 36 років. Четверо з них – громадяни Австрії, ще двоє поранених – громадяни Ірану і Туреччини.

Нагадаємо, напад стався вдень у суботу в центрі альпійського міста Філлах на півдні країни. Молодий чоловік несподівано накинувся на випадкових перехожих з ножем.

Зловмисника знешкодив 42-річний кур’єр-сирієць, здійснивши на нього наїзд своїм авто. За короткий час після того прибула поліція. Затриманий виявився шукачем притулку з Сирії.

Раніше цього тижня напад, схожий на ісламістський теракт, стався у Мюнхені – нападник-водій навмисно в'їхав у натовп демонстрантів. Він виявився громадянином Афганістану.

Через два дні після подій від отриманих важких травм померли дворічна дівчинка і 37-річна жінка.