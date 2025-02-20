В Чехии двое погибших в результате нападения с ножом в торговом центре
Новости — Четверг, 20 февраля 2025, 11:51 —
Два человека погибли в результате нападения с ножом в торговом центре в чешском городе Градец-Кралове.
Об этом сообщили правоохранители в четверг, 20 февраля, передает чешское издание iDNES, пишет "Европейская правда".
Правоохранители рассказали, что инцидент произошел утром в торговом центре, в одном из магазинов.
"К сожалению, из-за тяжести полученных травм обе серьезно пострадавшие умерли, несмотря на все усилия наших бригад", – отметили в полиции.
Правоохранители устанавливают сейчас мотив преступления.
"Мы догнали подозреваемого примерно через десять минут менее чем в километре от места преступления. Его задержал спецназ. Он чех, несовершеннолетний в возрасте 16 лет", – рассказали в полиции.
Напомним, 16 февраля произошло нападение в центре альпийского города Филлах на юге Австрии. Молодой человек неожиданно набросился на случайных прохожих с ножом.
В результате действий нападавшего 14-летний подросток погиб, пять человек были ранены.
В Австрии официально подтвердили, что нападавший действовал по исламистским мотивам.