В Австрії внаслідок нападу з ножем загинула людина, нападника-сирійця зупинив сирієць

В австрійському місті Філлах вихідець із Сирії скоїв напад з ножем, внаслідок якого одна людина загинула; його зупинив інший сирієць, що опинився на місці подій.

Про це повідомляє Kurier, пише "Європейська правда".

Інцидент стався у суботу в центрі альпійського міста Філлах на півдні країни близько 16-00. За словами свідків, молодий чоловік несподівано накинувся на випадкових перехожих з ножем.

Внаслідок дій нападника 14-річна дитина загинула, п’ятеро людей поранені, з них двоє у важкому стані.

Зловмисника знешкодив 42-річний кур’єр-сирієць, здійснивши на нього наїзд своїм авто. За короткий час після того прибула поліція.

"У той момент я не думав. Я просто поїхав на нього, щоб зупинити його", – розповів він у коментарі ЗМІ. Перехожі спершу перелякались, що він також співучасник атаки.

"Ймовірно, це запобігло новим злочинам", – зазначив речник поліції Райдер Діонісіо.

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Згодом повідомили, що нападник – 23-річний біженець із Сирії, який мав право на проживання в Австрії. Троє з поранених і загибла дитина – австрійці, ще одна особа – громадянин Іраку.

На фото із затримання нападник показував жест, схожий на релігійне вітання подібне до того, що використовують в ІДІЛ.

Раніше цього тижня напад, схожий на ісламістський теракт, стався у Мюнхені – нападник-водій навмисно в'їхав у натовп демонстрантів. Він виявився громадянином Афганістану.

Через два дні після подій від отриманих важких травм померли дворічна дівчинка і 37-річна жінка.

На тлі цього злочину канцлер Олаф Шольц заявив, що уряд готує нові депортаційні рейси до Афганістану для вихідців цієї країни, які перебувають у німецьких в’язницях.