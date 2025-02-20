Литва позбавила державної нагороди експрем'єра України Азарова
Президент Литви Гітанас Науседа позбавив литовської державної нагороди колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
Як зазначено в указі литовського президента, Азаров зганьбив ім'я нагородженого, а тому його виключили зі списку.
Колишній український прем'єр був нагороджений Офіцерським хрестом ордена Великого князя Литовського Гедимінаса в листопаді 1998 року під час візиту в Україну тодішнього президента Литви Валдаса Адамкуса. У той час Азаров був головою Державної податкової служби України.
У 2010-2014 роках Азаров обіймав посаду прем'єр-міністра за президента Віктора Януковича.
Азаров пішов у відставку з посади прем'єр-міністра під час протестів на Майдані 2014 року. Наразі він проживає в Росії.
Торік прокуратура України висунула Азарову обвинувачення у виправданні війни Росії в Україні та закликах до повалення конституційного ладу.
Нагадаємо, у 2023 році Науседа нагородив орденами та медалями низку українських політиків і військових, серед яких прем'єр-міністр Денис Шмигаль, тодішній міністр оборони Олексій Резніков, тодішній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.
А у квітні минулого року лідер боснійських сербів Мілорад Додік вручив прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану орден Республіки Сербської, яким за рік до цього нагородив також правителя Росії Владіміра Путіна.