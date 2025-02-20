Литва лишила государственной награды экс-премьера Украины Азарова

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил литовской государственной награды бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как указано в указе литовского президента, Азаров опозорил имя награжденного, а потому его исключили из списка.

Бывший украинский премьер был награжден Офицерским крестом ордена Великого князя Литовского Гедиминаса в ноябре 1998 года во время визита в Украину тогдашнего президента Литвы Валдаса Адамкуса. В то время Азаров был председателем Государственной налоговой службы Украины.

В 2010-2014 годах Азаров занимал должность премьер-министра при президенте Викторе Януковиче.

Азаров ушел в отставку с должности премьер-министра во время протестов на Майдане 2014 года. Сейчас он проживает в России.

В прошлом году прокуратура Украины предъявила Азарову обвинения в оправдании войны России в Украине и призывах к свержению конституционного строя.

Напомним, в 2023 году Науседа наградил орденами и медалями ряд украинских политиков и военных, среди которых премьер-министр Денис Шмыгаль, тогдашний министр обороны Алексей Резников, тогдашний главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и вице-премьер Ольга Стефанишина.

А в апреле прошлого года лидер боснийских сербов Милорад Додик вручил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану орден Республики Сербской, которым за год до этого наградил также правителя России Владимира Путина.