ЗМІ: глава МЗС Польщі полетів до США на прохання американців

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вилетів до Сполучених Штатів у четвер, 20 лютого.

Про це Rzeczpospolita повідомили співрозмовники, близькі до польських дипломатичних кіл, передає "Європейська правда".

Польська газета уточнила, що ще не отримала офіційного підтвердження візиту. Однак співрозмовники розповіли, що ініціювала зустріч американська сторона.

Цю інформацію підтвердило також агентство Polsat News.

"Глава МЗС Радослав Сікорський у четвер вилетів до США, де запланована його зустріч з держсекретарем США Марко Рубіо", – повідомило агентство.

Як відомо, 19 лютого радник американського президента Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц повідомив, що французький президент Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Британії Кір Стармер наступного тижня здійснять візит до Сполучених Штатів.

The Telegraph із посиланням на слова проінформованих співрозмовників поінформувало, що Стармер привезе Трампу план розгортання в Україні менше ніж 30 тисяч європейських військових, аби спробувати забезпечити американський захист для розгортання.