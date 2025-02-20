СМИ: глава МИД Польши полетел в США по просьбе американцев

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вылетел в Соединенные Штаты в четверг, 20 февраля.

Об этом Rzeczpospolita сообщили собеседники, близкие к польской дипломатии, передает "Европейская правда".

Польская газета уточнила, что еще не получила официального подтверждения визита. Однако собеседники рассказали, что инициировала встречу американская сторона.

Эту информацию подтвердило также агентство Polsat News.

"Глава МИД Радослав Сикорский в четверг вылетел в США, где запланирована его встреча с госсекретарем США Марко Рубио", – сообщило агентство.

Как известно, 19 февраля советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что французский президент Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе совершат визит в Соединенные Штаты.

The Telegraph со ссылкой на слова проинформированных собеседников проинформировало, что Стармер привезет Трампу план развертывания в Украине менее 30 тысяч европейских военных, чтобы попытаться обеспечить американскую защиту для развертывания.