ЗМІ: Стармер повезе Трампу стратегію розгортання військ Європи в Україні

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер привезе американському президенту Дональду Трампу план розгортання в Україні менше ніж 30 тисяч європейських військових, аби спробувати забезпечити американський захист для розгортання.

Про це пише The Telegraph із посиланням на слова проінформованих співрозмовників, передає "Європейська правда".

Очікується, що під час свого візиту до Вашингтона прем'єр-міністр Британії детально розповість про те, як європейські війська зможуть забезпечити дотримання будь-якої угоди про припинення вогню, яка може бути укладена за посередництва президента США.

За словами співрозмовників, Стармер закликатиме Трампа тримати американські винищувачі і ракети в готовності в Східній Європі, щоб відповісти, якщо Росія порушить умови будь-якого перемир'я.

Зазначається, що англо-французька стратегія "сил заспокоєння" була представлена найвпливовішим європейським лідерам на екстреній зустрічі в Парижі на початку цього тижня, коли вони намагалися відреагувати на те, що Трамп розпочав перемовини із очільником Кремля Владіміром Путіним.

Як зазначає видання, за планом, в українських містах, портах та інших об'єктах критичної інфраструктури, таких як атомні електростанції, далеко від нинішньої лінії фронту, буде розміщено менше 30 тисяч військовослужбовців під керівництвом європейських країн.

Один зі співрозмовників зазначив, що замість того, щоб розміщувати набагато більший контингент, місія покладатиметься на "технічний моніторинг", включно з літаками розвідки, спостереження, безпілотниками і супутниками, аби забезпечити "повну картину того, що відбувається",

За словами одного із співрозмовників, операція буде підкріплена достатньою вогневою потужністю, щоб "відстежувати і збивати ці атаки", щоб знову відкрити повітряний простір України і дозволити комерційні польоти.

"Метою такої підтримки буде впевненість у тому, що будь-які сили, які будуть розгорнуті, не будуть оскаржені Росією", – сказав західний посадовець.

Нагадаємо, французький президент Емманюель Макрон за підсумками екстреної зустрічі з колегами з Європейського Союзу, а також з Канади, Ісландії та Норвегії заявив про чітку і єдину позицію партнерів, яка полягає в тому, що усі партнери України прагнуть довготривалого і міцного миру.

Він ініціював дві такі зустрічі після того, як спеціальний посланник президента США щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

19 лютого президент Володимир Зеленський провів телефонні розмови із Макроном та Стармером.

Того ж дня радник Трампа з національної безпеки Майк Волц повідомив, що Макрон та Стармер наступного тижня здійснять візит до Сполучених Штатів.