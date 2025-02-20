У Бундестазі констатують кінець трансатлантичних відносин на тлі загравань Трампа з Путіним

Голова комітету Бундестагу у закордонних справах Міхаель Рот вважає, що зближення американського президента Дональда Трампа з кремлівським лідером Владіміром Путіним означає кінець трансатлантичних відносин.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Словесна атака Дональда Трампа на Україну є "повним провалом" для трансатлантичного альянсу, вважає німецький депутат.

"Це чисто кремлівська – і путінська – мова", – сказав Міхаель Рот після того, як президент США назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором" і підтримав російський наратив про те, чому почалася війна.

Депутат сказав, що був здивований, "почувши цю пропаганду з Білого дому".

Рот, член лівоцентристських соціал-демократів, які відстають від консервативних християнських демократів в опитуваннях напередодні недільних національних виборів, також описав тон нового уряду США як "найгірший сценарій".

"Трансатлантичним відносинам прийшов кінець", – додав Рот, підкресливши, що зростаюче зближення Трампа з Путіним залишило Європу "вдома наодинці" і нездатною більше шукати "найкращі варіанти" – лише найменш погані.

Різкі слова Трампа на адресу Зеленського викликали хвилю протесту з боку європейських політиків.

Ключові лідери ЄС поспішили запевнити українського президента у своїй незмінній підтримці, а канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив: "Володимир Зеленський є обраним главою держави України. Неможливість проведення регулярних виборів в умовах війни відповідає українській конституції та виборчому законодавству. Ніхто не повинен стверджувати протилежне".

Раніше Зеленський відповів на заяви очільника Білого дому про те, що підтримка Зеленського серед українців нібито становить 4%.

Зокрема, український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

Після цього Трамп назвав президента України "диктатором" і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.

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