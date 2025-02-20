В Бундестаге констатируют конец трансатлантических отношений на фоне заигрываний Трампа с Путиным

Председатель комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Рот считает, что сближение американского президента Дональда Трампа с кремлевским лидером Владимиром Путиным означает конец трансатлантических отношений.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Словесная атака Дональда Трампа на Украину является "полным провалом" для трансатлантического альянса, считает немецкий депутат.

"Это чисто кремлевский – и путинский – язык", – сказал Михаэль Рот после того, как президент США назвал украинского лидера Владимира Зеленского „диктатором" и поддержал российский нарратив о том, почему началась война.

Депутат сказал, что был удивлен, "услышав эту пропаганду из Белого дома".

Рот, член левоцентристских социал-демократов, которые отстают от консервативных христианских демократов в опросах в преддверии воскресных национальных выборов, также описал тон нового правительства США как "худший сценарий".

"Трансатлантическим отношениям пришел конец", – добавил Рот, подчеркнув, что растущее сближение Трампа с Путиным оставило Европу „дома наедине" и неспособной больше искать „лучшие варианты" – только наименее худшие.

Резкие слова Трампа в адрес Зеленского вызвали волну протеста со стороны европейских политиков.

Ключевые лидеры ЕС поспешили заверить украинского президента в своей неизменной поддержке, а канцлер Германии Олаф Шольц заявил: "Владимир Зеленский является избранным главой государства Украины. Невозможность проведения регулярных выборов в условиях войны соответствует украинской конституции и избирательному законодательству. Никто не должен утверждать обратное".

Ранее Зеленский ответил на заявления главы Белого дома о том, что поддержка Зеленского среди украинцев якобы составляет 4%.

В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

После этого Трамп назвал президента Украины "диктатором" и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.

Затем Трамп снова назвал Зеленского "диктатором", а также раскритиковал его за отказ подписать соглашение о разработке украинских полезных ископаемых.

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