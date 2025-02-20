Макрон: Зеленського обрали на вільних виборах, чого не скажеш про Путіна
Президент Франції Емманюель Макрон став одним із останніх політиків, які стали на бік Володимира Зеленського після того, як Дональд Трамп назвав його "диктатором без виборів".
Про це він сказав у відповідь на питання користувачів X (Twitter) у прямому ефірі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.
Макрон наголосив, що Зеленський "був обраний на вільних виборах, чого не можна сказати про Владіміра Путіна, який протягом тривалого часу вбивав своїх опонентів і маніпулював своїми виборами".
Він зазначив, що президент України є легітимним.
"Гадаєте, він може організувати президентські або парламентські вибори в країні, де мільйони українців втекли заради своєї безпеки, де він мобілізував кілька мільйонів інших на фронт… і де ціла смуга його території була завойована Росією?" – додав французький лідер.
Напередодні Володимир Зеленський, відповідаючи на заяви Дональда Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%, зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.
Після цього Трамп назвав президента України диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.
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