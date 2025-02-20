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Макрон: Зеленского избрали на свободных выборах, чего не скажешь о Путине

Новости — Четверг, 20 февраля 2025, 22:07 — Олег Павлюк

Президент Франции Эмманюэль Макрон стал одним из последних политиков, которые стали на сторону Владимира Зеленского после того, как Дональд Трамп назвал его "диктатором без выборов".

Об этом он сказал в ответ на вопрос пользователей X (Twitter) в прямом эфире, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Макрон отметил, что Зеленский "был избран на свободных выборах, чего нельзя сказать о Владимире Путине, который в течение длительного времени убивал своих оппонентов и манипулировал своими выборами".

Он отметил, что президент Украины является легитимным.

"Думаете, он может организовать президентские или парламентские выборы в стране, где миллионы украинцев сбежали ради своей безопасности, где он мобилизовал несколько миллионов других на фронт... и где целая полоса его территории была завоевана Россией?" – добавил французский лидер.

Накануне Владимир Зеленский, отвечая на заявления Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%, отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

После этого Трамп назвал президента Украины диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.

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