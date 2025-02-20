Макрон: Зеленского избрали на свободных выборах, чего не скажешь о Путине

Президент Франции Эмманюэль Макрон стал одним из последних политиков, которые стали на сторону Владимира Зеленского после того, как Дональд Трамп назвал его "диктатором без выборов".

Об этом он сказал в ответ на вопрос пользователей X (Twitter) в прямом эфире, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Макрон отметил, что Зеленский "был избран на свободных выборах, чего нельзя сказать о Владимире Путине, который в течение длительного времени убивал своих оппонентов и манипулировал своими выборами".

Он отметил, что президент Украины является легитимным.

"Думаете, он может организовать президентские или парламентские выборы в стране, где миллионы украинцев сбежали ради своей безопасности, где он мобилизовал несколько миллионов других на фронт... и где целая полоса его территории была завоевана Россией?" – добавил французский лидер.

Накануне Владимир Зеленский, отвечая на заявления Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%, отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

После этого Трамп назвал президента Украины диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.

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