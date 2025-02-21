Глава МЗС Латвії закликала "не рвати на собі волосся" через заяви Трампа

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, коментуючи останні заяви представників адміністрації президента США Дональда Трампа, заявила, що "жахатися і рвати на собі волосся – це не в стилі латвійської дипломатії".

Як повідомляє "Європейська правда", її заяву наводить LSM.

Браже підкреслила, що потрібно зберігати холодну голову і не намагатися вступати в публічну риторику з цього приводу.

"Це не латвійський стиль дипломатії – жахатися і рвати на собі волосся. Робиться реальна робота", – сказала міністерка.

Вона переконана, що немає необхідності коментувати висловлювання Трампа щодо війни в Україні, які він зробив останніми днями.

"Все визначається нашими діями і нашими словами", – підкреслила очільниця МЗС Латвії.

Вона наголосила, що реальність триває, і Росія не припинила атакувати Україну, тому завдання Латвії – зробити все можливе, щоб її підтримати.

Нагадаємо, відмова Україні від підписання угоди щодо рідкісноземельних металів призвела до того, що останніми днями Трамп, зокрема, назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів".

Адміністрація президента США, за даними ЗМІ, може спробувати укласти з Україною спрощену угоду щодо корисних копалин, щоб пришвидшити процес, а потім обговорити детальні умови.

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