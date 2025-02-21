Глава МИД Латвии призвала "не рвать на себе волосы" из-за заявлений Трампа
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже, комментируя последние заявления представителей администрации президента США Дональда Трампа, заявила, что "ужасаться и рвать на себе волосы – это не в стиле латвийской дипломатии".
Как сообщает "Европейская правда", ее заявление приводит LSM.
Браже подчеркнула, что нужно сохранять холодную голову и не пытаться вступать в публичную риторику по этому поводу.
"Это не латвийский стиль дипломатии – ужасаться и рвать на себе волосы. Делается реальная работа", – сказала министр.
Она убеждена, что нет необходимости комментировать высказывания Трампа относительно войны в Украине, которые он сделал в последние дни.
"Все определяется нашими действиями и нашими словами", – подчеркнула глава МИД Латвии.
Она подчеркнула, что реальность продолжается, и Россия не прекратила атаковать Украину, поэтому задача Латвии – сделать все возможное, чтобы ее поддержать.
Напомним, отказ Украины от подписания соглашения по редкоземельным металлам привел к тому, что в последние дни Трамп, в частности, назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов".
Администрация президента США, по данным СМИ, может попытаться заключить с Украиной упрощенное соглашение по полезным ископаемым, чтобы ускорить процесс, а затем обсудить детальные условия.
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