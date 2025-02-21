Розвідка Британії: РФ змушує мобілізованих підписувати безстрокові контракти

Розвідка Великої Британії присвятила свій огляд даним російського незалежного видання "Верстка" про те, що російське військове командування змушує чоловіків, мобілізованих у 2022 році, підписувати контракти з Міністерством оборони.

Огляд опублікований на сторінці британського Міноборони в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, хоча контракти, які отримують російські солдати, мають формальну дату закінчення, вони, як повідомляється, можуть діяти до нескінченності.

Тим, хто відмовляється їх підписувати, погрожують відправити їх у "м’ясний штурм", де рівень виживання становить лише 10-15%, йдеться в огляді.

Розвідка припускає, що зусилля Росії змусити мобілізованих підписати безстрокові контракти, ймовірно, частково мотивовані нестачею досвідчених солдатів, адже з моменту вторгнення в Україну в 2022 році Росія втратила близько 860 тисяч вбитими і пораненими.

Це суттєво зменшило кількість російських військовослужбовців з більш ніж елементарним рівнем підготовки, зауважують британські аналітики.

Крім того, як наголошено в огляді, російська влада намагається зменшити потенційну потребу в подальшій непопулярній всередині країни мобілізації.

Розвідка нагадує, що після оголошення часткової мобілізації у 2022 році сотні тисяч молодих і освічених росіян вирішили залишити країну. Це суттєво вплинуло на довгострокові труднощі на російському ринку праці.

Раніше у НАТО відзначили зростання втрат серед російських окупаційних військ в Україні: за минулий рік РФ втратила понад 530 тисяч солдатів вбитими та пораненими.

Розвідка Британії на основі статистики, яку наводить Генштаб ЗСУ, назвала січень 2025 року найгіршим місяцем втрат для РФ після грудня 2024 року.