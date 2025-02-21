Разведка Британии: РФ заставляет мобилизованных подписывать бессрочные контракты

Разведка Великобритании посвятила свой обзор данным российского независимого издания "Верстка" о том, что российское военное командование заставляет мужчин, мобилизованных в 2022 году, подписывать контракты с Министерством обороны.

Обзор опубликован на странице британского Минобороны в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, хотя контракты, которые получают российские солдаты, имеют формальную дату окончания, они, как сообщается, могут действовать до бесконечности.

Тех, кто отказывается их подписывать, угрожают отправить в "мясной штурм", где уровень выживания составляет лишь 10-15%, говорится в обзоре.

Разведка предполагает, что усилия России заставить мобилизованных подписать бессрочные контракты, вероятно, частично мотивированы нехваткой опытных солдат, ведь с момента вторжения в Украину в 2022 году Россия потеряла около 860 тысяч убитыми и ранеными.

Это существенно уменьшило количество российских военнослужащих с более чем элементарным уровнем подготовки, отмечают британские аналитики.

Кроме того, как отмечается в обзоре, российские власти пытаются уменьшить потенциальную потребность в дальнейшей непопулярной внутри страны мобилизации.

Разведка напоминает, что после объявление частичной мобилизации в 2022 году сотни тысяч молодых и образованных россиян решили покинуть страну. Это существенно повлияло на долгосрочные трудности на российском рынке труда.

Ранее в НАТО отметили рост потерь среди российских оккупационных войск в Украине: за прошлый год РФ потеряла более 530 тысяч солдат убитыми и ранеными.

Разведка Британии на основе статистики, которую приводит Генштаб ВСУ, назвала январь 2025 года худшим месяцем потерь для РФ после декабря 2024 года.