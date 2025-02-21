Російські тролі могли поширювати фейкові відео про голосування поштою у Німеччині

Перед виборами у Німеччині в інтернеті з'явилося кілька фейкових відео, в яких стверджується, що голосуванням поштою маніпулюють на шкоду "Альтернативі для Німеччини" ("АдН") – спецслужби припускають, що за цією брехнею стоїть російська троль-група.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

В одному відео знято два нібито бюлетені з виборчого округу 151 у Лейпцигу. Голос стверджує, що "АдН" не присутня" в цих бюлетенях. У схожому відео, в якому "АдН" не вказана у виборчому бюлетені, невстановлена особа на задньому плані говорить обуреним тоном: "Я щойно отримав документи для голосування, і що я можу тут сказати? Це шахрайство, нема "АдН", а всі інші є".

Фейкові відео були особливо поширені на платформі X (Twitter), де вони циркулювали щонайменше з понеділка. Деякі з них мають понад 500 тисяч переглядів.

Насправді зміст відеороликів є брехнею. Місто Лейпциг вивчило відео і виключило "відповідні друкарські помилки". "Фальшиві бюлетені", очевидно, є частиною "цілеспрямованої кампанії", йдеться в офіційній заяві.

За інформацією Spiegel, у колах безпеки припускають, що фальшиві відео поширювала російська пропагандистська група "Шторм-1516". За нею стоїть група, яка в минулому вже поширювала проросійські наративи через анонімні акаунти в соціальних мережах або веб-сайти. У колах безпеки кажуть, що це група, яку можна пов'язати з російськими спецслужбами.

ІТ-експерти Microsoft вважають "Шторм-1516" російською державною групою, яка активно поширює дезінформацію.

Аналітики американської компанії відповідним чином класифікували угруповання у звіті про спроби вплинути на виборчу кампанію в США в жовтні 2024 року. У США "Шторм-1516" привернула увагу брехнею, спрямованою проти Демократичної партії, і фейковим відео, в якому спалювали фотографію Дональда Трампа.

Фактчекери з Correctiv вказали на цьому тижні, що до поширення нинішньої брехні про голосування поштою в Лейпцигу причетні акаунти, які "раніше привертали увагу, поширюючи контент російської операції впливу "Шторм-1516".

У Федеральному міністерстві внутрішніх справ повідомили, що в цій справі "різні характеристики вказують на кампанію "Шторм-1516". Існують також сильні паралелі з діями групи в контексті виборів у США 2024 року.

"Ми повинні припустити, що це свідома спроба вплинути на федеральну виборчу кампанію", – заявив представник МВС.

За інформацією з кіл безпеки, "Шторм-1516" також причетний до розповсюдження ще одного фейкового відео, запущеного незадовго до федеральних виборів. На відео показано, як заповнені поштові бюлетені нібито з Гамбурга відкривають і кладуть у шредер, якщо голос відданий за "АдН".

Федеральне відомство із захисту конституції вже кілька місяців попереджає про спроби Росії вплинути на федеральні вибори. Кілька місяців тому в Берліні розпочало роботу "Центральне відомство з виявлення іноземних маніпуляцій з інформацією", яке аналізує такі атаки.

Раніше у лютому німецький канцлер Олаф Шольц різко розкритикував іноземне втручання у вибори до Бундестагу на користь ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Майже 90% німців вважають, що іноземні гравці, в першу чергу з Росії та США, намагаються вплинути на майбутні вибори через соціальні мережі.