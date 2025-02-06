Майже 90% німців побоюються іноземного втручання у вибори

Майже 90% німців вважають, що іноземні гравці, в першу чергу з Росії та США, намагаються вплинути на майбутні вибори через соціальні мережі.

Про це свідчать результати опитування Bitkom, оприлюднені в четвер, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Минулого місяця галузева асоціація Bitkom провела репрезентативне опитування серед понад 1000 виборців, які мають право голосу, і виявила, що 45% респондентів вважають, що Росія знаходиться в авангарді спроб маніпуляцій, за нею йдуть Сполучені Штати з 42%.

Для близько двох третин (69%) виборців, які мають право голосу, інтернет є важливим джерелом інформації про вибори, призначені на 23 лютого, але розмови з друзями та родиною залишаються більш важливими – 82%. Телебачення (76%) також відіграє важливу роль, особливо для людей старше 75 років.

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Приблизно 80% респондентів закликали наступний уряд зробити цифрову політику одним із своїх пріоритетів, а 71% висловилися за створення нового, незалежного цифрового міністерства, повідомляє Bitkom.

"Нове цифрове міністерство має бути наділене всіма необхідними правами та ресурсами, мати власний бюджет та цифрове застереження для нових законів та проєктів", – заявив президент Bitkom Ральф Вінтергерст на прес-конференції.

Як повідомлялося, сотні випадків вандалізму авто у Німеччині з екологічними гаслами ймовірно є спецоперацією Росії у спробі розхитати німецьке суспільство перед виборами та погіршити рейтинги "Зелених".

Франція, Німеччина та 10 інших країн Європейського Союзу хочуть, щоб Європейська комісія використовувала свої повноваження відповідно до Закону про цифрові послуги для захисту цілісності європейських виборів від іноземного втручання.