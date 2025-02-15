Шольц розкритикував втручання у вибори до Бундестагу на користь ультраправих

Німецький канцлер Олаф Шольц різко розкритикував іноземне втручання у вибори до Бундестагу на користь ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН").

Про це він заявив під час свого виступу на другому дні Мюнхенської безпекової конференції, передає DW, пише "Європейська правда".

Шольц відкрив другий день Мюнхенської конференції з безпеки у суботу, 15 лютого.

У свої промові він заявив, що переважна більшість населення країни рішуче виступає проти тих, хто "прославляє або виправдовує злочинний націонал-соціалізм".

"Націонал-соціалізм – це жахливий злочин. Злочини проти людяності, подібні до тих, що були скоєні в Дахау (один із перших нацистських концтаборів у Південній Німеччині неподалік від Мюнхена, – Ред.), в німецькій історії були баналізовані як просто плямка пташиного посліду", – заявив він.

Відтак Шольц наголосив, що зобов'язання "ніколи більше не повторитися" не може бути сумісним з підтримкою ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

"З цієї причини ми не змиримося з тим, що люди, які дивляться на Німеччину ззовні, втручаються в нашу демократію на наших виборах і в демократичний процес формування громадської думки в інтересах цієї партії. Це не заважає нам", – сказав він.

Шольц акцентував, що сьогоднішні демократії в Німеччині та Європі ґрунтуються на історичному усвідомленні та розумінні того, що демократії можуть бути зруйновані радикальними антидемократами.

"Саме тому ми створили інституції, які гарантують, що наші демократії можуть захистити себе від своїх ворогів, і правила, які не обмежують і не утискають нашу свободу, а захищають її", – акцентував німецький канцлер.

Звернемо увагу, що на початку січня американський мільярдер і власник соцмережі X Ілон Маск публічно висловив підтримку ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини".

Як відомо, у своїй промові в Мюнхені 14 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс різко розкритикував ЄС за його підхід до протидії пропаганді, заявивши, що заходи Європи обмежують свободу слова.

Того ж дня він зустрівся з кандидаткою в канцлери від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Алісою Вайдель.

Після цього глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус назвав неприйнятним порівняння Венсом демократії в Європі із ладом, який панує в авторитарних режимах.