Российские тролли могли распространять фейковые видео о голосовании по почте в Германии

Перед выборами в Германии в интернете появилось несколько фейковых видео, в которых утверждается, что голосованием по почте манипулируют в ущерб "Альтернативе для Германии" ("АдГ") – спецслужбы предполагают, что за этой ложью стоит российская группа интернет-троллей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В одном видео снято два якобы бюллетеня с избирательного округа 151 в Лейпциге. Голос утверждает, что "АдГ" не присутствует" в этих бюллетенях. В похожем видео, в котором "АдГ" не указана в избирательном бюллетене, неустановленное лицо на заднем плане говорит возмущенным тоном: "Я только что получил документы для голосования, и что я могу здесь сказать? Это мошенничество, нет "АдГ", а все остальные есть".

Фейковые видео были особенно распространены на платформе X (Twitter), где они циркулировали по меньшей мере с понедельника. Некоторые из них имеют более 500 тысяч просмотров.

На самом деле, содержание видеороликов является ложью. Город Лейпциг изучил видео и исключил "соответствующие опечатки". "Фальшивые бюллетени", очевидно, являются частью "целенаправленной кампании", говорится в официальном заявлении.

По информации Spiegel, в службах безопасности предполагают, что фальшивые видео распространяла российская пропагандистская группа "Шторм-1516". За ней стоит группа, которая в прошлом уже распространяла пророссийские нарративы через анонимные аккаунты в социальных сетях или веб-сайты. В кругах безопасности говорят, что это группа, которую можно связать с российскими спецслужбами.

IT-эксперты Microsoft считают "Шторм-1516" российской государственной группой, которая активно распространяет дезинформацию.

Аналитики американской компании соответствующим образом классифицировали группировку в отчете о попытках повлиять на избирательную кампанию в США в октябре 2024 года. В США "Шторм-1516" привлекла внимание ложью, направленной против Демократической партии, и фейковым видео, в котором сожгли фотографию Дональда Трампа.

Фактчекеры из Correctiv указали на этой неделе, что к распространению нынешней лжи о голосовании по почте в Лейпциге причастны аккаунты, которые "ранее привлекали внимание, распространяя контент российской операции влияния "Шторм-1516".

В Федеральном Министерстве внутренних дел сообщили, что в этом деле "различные характеристики указывают на кампанию "Шторм-1516". Существуют также сильные параллели с действиями группы в контексте выборов в США 2024 года.

"Мы должны предположить, что это сознательная попытка повлиять на федеральную избирательную кампанию", – заявил представитель МВД.

По информации из кругов безопасности, "Шторм-1516" также причастен к распространению еще одного фейкового видео, запущенного незадолго до федеральных выборов. На видео показано, как заполненные почтовые бюллетени якобы из Гамбурга открывают и кладут в шредер, если голос отдан за "АдГ".

Федеральное ведомство по защите конституции уже несколько месяцев предупреждает о попытках России повлиять на федеральные выборы. Несколько месяцев назад в Берлине начало работу Центральное ведомство по выявлению иностранных манипуляций с информацией, которое анализирует такие атаки.

Ранее в феврале немецкий канцлер Олаф Шольц резко раскритиковал иностранное вмешательство в выборы в Бундестаг в пользу ультраправой "Альтернативы для Германии".

Почти 90% немцев считают, что иностранные игроки, в первую очередь из России и США, пытаются повлиять на предстоящие выборы через социальные сети.