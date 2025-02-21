Дуда радить Зеленському лишатися відданим курсу на конструктивну співпрацю з Трампом

Президент Польщі Анджей Дуда розповів, що порадив українському колезі Володимиру Зеленському лишатися відданим курсу на спокійну і конструктивну співпрацю з президентом США Дональдом Трампом.

Про телефонну розмову з Зеленським Дуда повідомив в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Президент Польщі розповів про "відверту розмову" за результатами зустрічей зі спецпосланником президента США Кітом Келлогом та інших подій.

Дуда переконаний, що тривалого миру в Україні можна досягти тільки за підтримки США.

"Я передав йому (Зеленському. – Ред.), що ми послідовно віримо, що немає іншого способу зупинити кровопролиття і досягти тривалого миру в Україні, окрім як за підтримки Сполучених Штатів", – заявив польський президент.

"З цієї причини я запропонував президенту Зеленському залишатися відданим курсу на спокійну та конструктивну співпрацю з президентом США Дональдом Трампом", – додав він.

Дуда висловив переконання, що "добра воля і чесність є основою переговорної стратегії США".

"Я не сумніваюся, що президент Трамп керується глибоким почуттям відповідальності за глобальну стабільність і мир", – заявив він.

Раніше Зеленський заявив, що його зустріч з Келлогом стосувалась ситуації на фронті та гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, 19 лютого спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог приїхав до Києва вперше за час перебування на цій посаді.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що на зустрічі з ним пояснив бачення української сторони, як досягти миру завдяки силі і наголошував на неподільності безпеки України і трансатлантичної безпеки.