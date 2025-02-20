Сибіга розповів про сигнали, які передав Келлогу на зустрічі у Києві
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про зустріч зі спецпредставником США з питань України і Росії Кітом Келлогом, який перебуває у Києві.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму X (Twitter).
Сибіга повідомив, що їхня з Келлогом розмова стосувалася "шляхів до комплексного, справедливого і тривалого миру".
I met with @SPE_Kellogg to discuss ways toward a comprehensive, just, and lasting peace. I affirmed Ukraine's willingness to achieve peace through strength and our vision for the necessary steps. I also reiterated that the security of Ukraine and the transatlantic is indivisible. pic.twitter.com/UFngG883KQ– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 20, 2025
"Я підтвердив прагнення України досягти миру завдяки силі та розповів про наше бачення необхідних кроків. Також повторив, що безпека України і трансатлантична безпека є неподільними", – написав Андрій Сибіга.
Нагадаємо, 19 лютого спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог приїхав до Києва вперше за час перебування на цій посаді.
Перед цим 18 лютого американська і російська делегації провели перемовини у Саудівській Аравії, а президент Франції Емманюель Макрон двічі збирав частину європейських країн на екстрену зустріч стосовно європейської безпеки і подальшої підтримки України.
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