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Сибіга розповів про сигнали, які передав Келлогу на зустрічі у Києві

Новини — Четвер, 20 лютого 2025, 14:50 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про зустріч зі спецпредставником США з питань України і Росії Кітом Келлогом, який перебуває у Києві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму X (Twitter).

Сибіга повідомив, що їхня з Келлогом розмова стосувалася "шляхів до комплексного, справедливого і тривалого миру".

"Я підтвердив прагнення України досягти миру завдяки силі та розповів про наше бачення необхідних кроків. Також повторив, що безпека України і трансатлантична безпека є неподільними", – написав Андрій Сибіга. 

Нагадаємо, 19 лютого спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог приїхав до Києва вперше за час перебування на цій посаді. 

Перед цим 18 лютого американська і російська делегації провели перемовини у Саудівській Аравії, а президент Франції Емманюель Макрон двічі збирав частину європейських країн на екстрену зустріч стосовно європейської безпеки і подальшої підтримки України. 

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Сибіга
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