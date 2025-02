Сибіга розповів про сигнали, які передав Келлогу на зустрічі у Києві

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про зустріч зі спецпредставником США з питань України і Росії Кітом Келлогом, який перебуває у Києві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму X (Twitter).

Сибіга повідомив, що їхня з Келлогом розмова стосувалася "шляхів до комплексного, справедливого і тривалого миру".

I met with @SPE_Kellogg to discuss ways toward a comprehensive, just, and lasting peace. I affirmed Ukraine's willingness to achieve peace through strength and our vision for the necessary steps. I also reiterated that the security of Ukraine and the transatlantic is indivisible. pic.twitter.com/UFngG883KQ