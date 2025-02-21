Дуда советует Зеленскому оставаться преданным курсу на конструктивное сотрудничество с Трампом

Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что посоветовал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому оставаться преданным курсу на спокойное и конструктивное сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом.

О телефонном разговоре с Зеленским Дуда сообщил в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Президент Польши рассказал об "откровенном разговоре" по результатам встреч со спецпосланником президента США Китом Келлогом и других событий.

Дуда убежден, что длительного мира в Украине можно достичь только при поддержке США.

"Я передал ему (Зеленскому. – Ред.), что мы последовательно верим, что нет другого способа остановить кровопролитие и достичь длительного мира в Украине, кроме как при поддержке Соединенных Штатов", – заявил польский президент.

"По этой причине я предложил президенту Зеленскому оставаться преданным курсу на спокойное и конструктивное сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом", – добавил он.

Дуда выразил убеждение, что "добрая воля и честность являются основой переговорной стратегии США".

"Я не сомневаюсь, что президент Трамп руководствуется глубоким чувством ответственности за глобальную стабильность и мир", – заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что его встреча с Келлогом касалась ситуации на фронте и гарантий безопасности для Украины.

Напомним, 19 февраля спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог приехал в Киев впервые за время пребывания на этой должности.

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что на встрече с ним объяснил видение украинской стороны, как достичь мира благодаря силе и подчеркивал неделимости безопасности Украины и трансатлантической безопасности.