Лідер ультраправих Франції скасував виступ у США після "нацистського жесту" Беннона

Лідер французьких ультраправих Жордан Барделла скасував свій виступ на з'їзді консерваторів США після того, як колишній помічник Дональда Трампа Стів Беннон наприкінці свого виступу використав жест, схожий на нацистське вітання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Барделла заявив, що прийняв це рішення у відповідь на "жест, який натякав на нацистську ідеологію".

Лідер французького "Національного об’єднання" планував говорити "про зв'язки між Сполученими Штатами і Францією, а також про нещодавню електоральну динаміку патріотичних партій в Європі", як пояснив він у пресрелізі конференції консерваторів Conservative Political Action Conference (CPAC), що проходить цими днями у Мериленді.

"На цій трибуні вчора, поки мене не було в залі, один зі спікерів дозволив собі в якості провокації жест, що відсилає до нацистської ідеології", – зазначив Барделла, уточнивши, що прийняв "негайне рішення скасувати (свій) виступ, запланований на сьогодні під час заходу".

Його оточення пояснило AFP, що євродепутат дійсно мав на увазі Стіва Беннона, який був гостем з'їзду "Національного фронту" (відтоді перейменованого на "Національне об'єднання") у 2018 році в Ліллі.

Очікується, що радник президента США з національної безпеки Майк Волц виступить на конференції сьогодні, а президент Дональд Трамп – у суботу.

Нагадаємо, багато людей сприйняли за нацистське вітання жест, використаний американським мільярдером і близьким соратником Трампа Ілоном Маском. Після розголосу Маск назвав такі звинувачення "брудними трюками".