Беннон на з'їзді трампістів використав жест, схожий на нацистське вітання

Американський бізнесмен і медійник, в минулому радник Трампа Стів Беннон на з’їзді консерваторів використав жест, схожий на нацистське вітання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

У мережі набуває розголосу відеофрагмент виступу Беннона на конференції консерваторів Conservative Political Action Conference (CPAC), що проходить цими днями у Мериленді.

Беннон, який під час першого терміну Трампа близько пів року був політичним стратегом у команді Білого дому та старшим радником президента, у своєму виступі закликав уможливити третій термін Дональда Трампа і сказав, що такі лідери з’являються "двічі в історії".

Беннон використав жест після емоційних слів із закликом "битися".

Steve Bannon does a NAZI salute at the end of his CPAC speech. Someone try and convince me that he didn’t. pic.twitter.com/A2yo4djJzU