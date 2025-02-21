Лидер ультраправых Франции отменил выступление в США после "нацистского жеста" Бэннона

Лидер французских ультраправых Жордан Барделла отменил свое выступление на съезде консерваторов США после того, как бывший помощник Дональда Трампа Стив Бэннон в конце своего выступления использовал жест, похожий на нацистское приветствие.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Барделла заявил, что принял это решение в ответ на "жест, который намекал на нацистскую идеологию".

Лидер французского "Национального объединения" планировал говорить "о связях между Соединенными Штатами и Францией, а также о недавней электоральной динамике патриотических партий в Европе", как пояснил он в пресс-релизе конференции консерваторов Conservative Political Action Conference (CPAC), проходящей в эти дни в Мэриленде.

"На этой трибуне вчера, пока меня не было в зале, один из спикеров позволил себе в качестве провокации жест, отсылающий к нацистской идеологии", – отметил Барделла, уточнив, что принял „немедленное решение отменить (свое) выступление, запланированное на сегодняшний день во время мероприятия".

Его окружение пояснило AFP, что евродепутат действительно имел в виду Стива Бэннона, который был гостем съезда "Национального фронта" (с тех пор переименованного в "Национальное объединение") в 2018 году в Лилле.

Ожидается, что советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц выступит на конференции сегодня, а президент Дональд Трамп – в субботу.

Напомним, многие люди приняли за нацистское приветствие жест, использованный американским миллиардером и близким соратником Трампа Илоном Маском. После огласки Маск назвал такие обвинения "грязными трюками".