Маск відреагував на звинувачення, нібито він зробив нацистський салют

Мільярдер Ілон Маск відреагував на коментарі у мережі, нібито він зробив нацистське вітання під час виступу на церемонії інавгурації президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своїй промові Маск дякував виборцям Трампа, після чого приклав руку до серця, а потім відкинув її догори. Після цього в інтернеті з’явилась величезна кількість коментарів, нібито Маск виконав нацистське вітання.

Маск на святкуванні інавгурації Трампа зробив жест схожий на нацистський "Sieg Heil"https://t.co/12z4Y0mbNX pic.twitter.com/DFUoLffJg9 Реклама: January 20, 2025

Маск, який у адміністрації Трампа відповідатиме за ефективність держапарату, у своїй соцмережі Х (Twitter) написав, що йому дуже набридли атаки у стилі "кожен є Гітлером". "Відверто кажучи, їм потрібні кращі брудні трюки", – написав Маск.

Frankly, they need better dirty tricks.



The "everyone is Hitler" attack is sooo tired 😴 https://t.co/9fIqS5mWA0 – Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025

Деякі користувачі в X стали на захист Маска, стверджуючи, що він висловив "моє серце з тобою", і критикували дописи, які стверджували протилежне.

Маск підтримав ультраправу "Альтернативу для Німеччини", антиімміграційну та антиісламську партію, на майбутніх національних виборах у цій країні.

На початку цього місяця він провів трансляцію з лідеркою партії на своїй платформі Х.