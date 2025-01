Маск відреагував на звинувачення, нібито він зробив нацистський салют

Мільярдер Ілон Маск відреагував на коментарі у мережі, нібито він зробив нацистське вітання під час виступу на церемонії інавгурації президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своїй промові Маск дякував виборцям Трампа, після чого приклав руку до серця, а потім відкинув її догори. Після цього в інтернеті з’явилась величезна кількість коментарів, нібито Маск виконав нацистське вітання.

Маск, який у адміністрації Трампа відповідатиме за ефективність держапарату, у своїй соцмережі Х (Twitter) написав, що йому дуже набридли атаки у стилі "кожен є Гітлером". "Відверто кажучи, їм потрібні кращі брудні трюки", – написав Маск.

Frankly, they need better dirty tricks.



The "everyone is Hitler" attack is sooo tired 😴 https://t.co/9fIqS5mWA0