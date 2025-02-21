Источник: в понедельник ЕС предложит новый большой пакет военной поддержки Украины

Во время заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел (Foreign Affairs Council) в понедельник, 24 февраля в Брюсселе, высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас объявит предложение по большому пакету военной поддержки Украины, в который войдут прежде всего боеприпасы и средства противовоздушной обороны.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности и два источника в дипломатических кругах Брюсселя.

Собеседники "Европейской правды" отметили, что детали пакета военной помощи, как и его стоимость, будут конкретизированы во время заседания министров иностранных дел ЕС 24 февраля, и дальнейших технических переговоров в рабочих группах.

"Высокая представительница ЕС Кая Каллас в понедельник предложит новую инициативу по усилению военной поддержки Украины со стороны ЕС в 2025 году. Этот вопрос будет обсужден министрами иностранных дел на Совете ЕС, будет принято политическое решение относительно формата поддержки, что даст начало процессу разработки технических деталей плана", – сообщил чиновник ЕС.

Он уточнил, что "речь идет о мощном пакете, который в частности будет включать в себя предоставление Украине артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны и ракет к ним".

По его словам, новая инициатива ЕС также уделит внимание "подготовке, боевому оснащению и восстановлению способности украинских бригад".

Конкретные суммы, на которые будет выделяться военная помощь, будут определены после дискуссии глав МИД государств ЕС в понедельник, но речь идет о миллиардах евро, отметил еврочиновник.

Два знакомые с вопросом дипломаты государств Евросоюза в Брюсселе, также на условиях анонимности, объяснили корреспонденту "Европейской правды", почему до сих пор не обнародуются конкретные суммы средств, которые будут выделяться на военную помощь Украине: все зависит от ответа каждого главы МИД из всех 27 членов ЕС в понедельник на заседании Совета ЕС о готовности или неготовности его государства принять участие в проекте.

"Есть высокая вероятность того, что Венгрия может отказаться участвовать в проекте военной поддержки Украины. Так же может поступить и Словакия, хотя в последнее время на заседаниях на уровне послов, словаки сохраняют "стратегическое молчание". Еще есть нейтральные государства, такие как Австрия или Ирландия, которые тоже могут воздержаться от участия", – пояснил один из европейских дипломатов.

В таком случае пакет поддержки Украины будет создаваться не под "зонтиком ЕС", а как "коалиция желающих", единый фонд, в который любое государство Евросоюза сможет вносить добровольные взносы в виде средств или вооружений, сообщил он.

Дипломат спрогнозировал, что общая стоимость помощи Украине в рамках указанной инициативы может составить около 7 млрд евро.

Дипломат из другого государства ЕС назвал сумму в 6-10 млрд евро.

В общем, по информации от европейских дипломатов, амбициозная цель Евросоюза – в 2025 году в целом предоставить Украине больше военной помощи, чем было в 2024-м ("около 20 млрд евро, в то время как США предоставили не более 15-18 млрд").

Также, стоит добавить, что новая инициатива – "вынужденное действие со стороны ЕС, ведь существующие механизмы, такие как Европейский фонд мира, остаются заблокированными" (Венгрией).

Ранее еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс подтвердил сообщения СМИ о европейском пакете помощи Украине, о котором могут объявить в третью годовщину полномасштабного вторжения России.

Также сообщалось, что страны Европейского Союза обсуждают пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро, призванный укрепить ее стратегическую позицию перед переговорами с Россией под руководством США.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что против выделения Украине пакета помощи ЕС на 20 млрд евро.