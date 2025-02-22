Трамп хоче зустрічі Путіна й Зеленського, участь якого він називав "неважливою"

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає необхідною зустріч Володимира Зеленського та Владіміра Путіна для припинення повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі в пʼятницю, 21 лютого, повідомляє "Європейська правда".

Трамп заявив, що Путін і Зеленський "повинні зустрітися. Тому що знаєте що? Ми хочемо припинити вбивства мільйонів людей".

Він також висловив сподівання, що Київ "в найближчий досить короткий період часу" підпише угоду про доступ США до українських родовищ корисних копалин.

"Вони (українці. – Ред.) дуже хоробрі, у всіх сенсах, які ви можете собі уявити. Але ми витрачаємо наші скарби на якусь країну, яка перебуває дуже, дуже далеко", – сказав президент США про Україну.

Зазначимо, що заклик Трампа про зустріч Зеленського і Путіна пролунав після того, як в інтерв'ю Fox News він висловив сумнів, що участь президента України є важливою в переговорах про "мир".

Нагадаємо, в останні дні з боку Трампа на адресу Володимира Зеленського пролунали низка різких заяв. Зокрема, президент США назвав Зеленського "диктатором без виборів".

А 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч топпосадовців РФ та США без участі України. На ній сторони домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

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