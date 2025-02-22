Трамп хочет встречи Путина и Зеленского, участие которого он называл "неважным"

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимой встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина для прекращения полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме в пятницу, 21 февраля, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что Путин и Зеленский "должны встретиться. Потому что знаете что? Мы хотим прекратить убийства миллионов людей".

Он также выразил надежду, что Киев "в ближайший достаточно короткий период времени" подпишет соглашение о доступе США к украинским месторождениям полезных ископаемых.

"Они (украинцы. – Ред.) очень храбрые, во всех смыслах, которые вы можете себе представить. Но мы тратим наши сокровища на какую-то страну, которая находится очень, очень далеко", – сказал президент США об Украине.

Отметим, что призыв Трампа о встрече Зеленского и Путина прозвучал после того, как в интервью Fox News он выразил сомнение, что участие президента Украины является важным в переговорах о "мире".

Напомним, в последние дни со стороны Трампа в адрес Владимира Зеленского прозвучали ряд резких заявлений. В частности, президент США назвал Зеленского "диктатором без выборов".

А 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча топ-чиновников РФ и США без участия Украины. На ней стороны договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

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