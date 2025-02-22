ЗМІ: Британія 24 лютого оголосить новий пакет підтримки України і санкції проти РФ

Велика Британія до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії проти України готується оголосити про нові заходи підтримки Києва та притягнення Москви до відповідальності.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", дізналась газета The Telegraph.

За інформацією ЗМІ, в уряді Британії розробляється пакет заходів за участю трьох різних урядових відомств, щоб продемонструвати підтримку України з боку Лондона.

Міністерство оборони Британії, як очікується, оголосить нові деталі військової допомоги Україні 24 лютого. Однією з обговорюваних ідей є надання додаткового озброєння, але остаточного рішення ще немає, пише The Telegraph.

Крім того, британське МЗС своєю чергою має оголосити новий пакет санкцій проти Росії, а Міністерство внутрішніх справ оголосить про боротьбу з російськими "брудними грошима" – можливо, близькими до Путіна олігархами, повідомило The Telegraph урядове джерело.

В уряді Британії пакет заходів називають "повним потрійним ударом", покликаним підкреслити підтримку Києва з боку Лондона.

Британський премʼєр Кір Стармер, як відомо, наступного тижня має здійснити візит до США і зустрітись із Дональдом Трампом.

За інформацією ЗМІ, британський прем’єр привезе американському президенту план розгортання в Україні менше ніж 30 тисяч європейських військових, аби спробувати забезпечити американський захист для розгортання.

Водночас Стармер не планує порушувати перед Трампом його нещодавні суперечливі заяви в бік України.