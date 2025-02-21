Cтармер на зустрічі з Трампом омине згадку його суперечливих заяв про Україну

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом не буде згадувати суперечливі коментарі останнього про Україну та її президента Володимира Зеленського.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

За словами неназваного представника британського уряду, Стармер на зустрічі з Трампом прагнутиме "зосередитися на майбутньому, а не відновлювати суперечки, що виникли в останні дні".

"Якщо президент запитає нашу думку, ми її висловимо, відповідно до заяв, які ми зробили. Але завжди краще зосередитися на майбутньому, ніж намагатися повернутися до аргументів минулого", – додав він.

Інший посадовець Британії підкреслив, що Стармер буде дотримуватись принципово іншого підходу, ніж президент Франції Емманюель Макрон – який хоче закликати Трампа не виявляти слабкості перед Путіним.

"Макрон буде там представляти Європейський Союз. Наша роль дещо інша – ми хочемо відігравати роль моста між США і Європою", – пояснив логіку Лондона співрозмовник журналістів.

Ці коментарі відображають ширший підхід Стармера до роботи з Трампом, який полягає в тому, щоб уникати коментування його частих суперечок і замість цього зосередитися на цілях захисту України та уникнення торговельних тарифів.

Поїздка Стармера відбувається в той час, коли європейські лідери висловлюють занепокоєння тим, що вони залишилися осторонь переговорів між США і Росією, а також тоном нещодавніх висловлювань Трампа про Україну.

Прем’єр-міністр Британії раніше став на захист президента України Володимира Зеленського на тлі того, як Трамп назвав його "диктатором".

За інформацією ЗМІ, британський прем’єр також привезе американському президенту план розгортання в Україні менше ніж 30 тисяч європейських військових, аби спробувати забезпечити американський захист для розгортання.