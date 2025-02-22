Зеленський поговорив з премʼєром Нідерландів: очікуємо нових поставок F-16

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 22 лютого, провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Про це обоє лідерів написали у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Зеленський повідомив, що Нідерланди підтвердили позицію про відсутність обговорень України та Європи без їхньої участі.

"Вдячні Нідерландам за всю надану допомогу та готовність продовжувати й збільшувати підтримку України – це важливо для стабільності всієї Європи. Очікуємо в цьому році продовження постачання F-16. Небо над Україною має бути закритим і безпечним", – додав глава держави.

Нідерландський премʼєр своєю чергою зазначив, що запевнив у подальшій військовій, фінансовій та політичній підтримці України.

"Припинення вогню без України та Європи за столом переговорів – це не варіант. Заради майбутнього України та Європи Росія не повинна вийти з цієї війни переможцем", – наголосив Схооф.

Нагадаємо, утворена у 2023 році коаліція винищувачів на чолі зі США, Данією та Нідерландами минулого року почала передавати Україні винищувачі F-16.

Перші нідерландські винищувачі Україна отримала ще у жовтні 2024 року, а про другу партію стало відомо на початку лютого.