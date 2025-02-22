Зеленский поговорил с премьером Нидерландов: ожидаем новых поставок F-16

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 22 февраля, провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

Об этом оба лидера написали в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Зеленский сообщил, что Нидерланды подтвердили позицию об отсутствии обсуждений Украины и Европы без их участия.

"Благодарны Нидерландам за всю оказанную помощь и готовность продолжать и увеличивать поддержку Украины – это важно для стабильности всей Европы. Ожидаем в этом году продолжение поставок F-16. Небо над Украиной должно быть закрытым и безопасным", – добавил глава государства.

Нидерландский премьер в свою очередь отметил, что заверил в дальнейшей военной, финансовой и политической поддержке Украины.

"Прекращение огня без Украины и Европы за столом переговоров – это не вариант. Ради будущего Украины и Европы Россия не должна выйти из этой войны победителем", – подчеркнул Схооф.

Напомним, образованная в 2023 году коалиция истребителей во главе с США, Данией и Нидерландами в прошлом году начала передавать Украине истребители F-16.

Первые нидерландские истребители Украина получила еще в октябре 2024 года, а о второй партии стало известно в начале февраля.