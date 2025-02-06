Умєров заявив, що Україна отримала ще партію F-16 від Нідерландів
Міністр оборони Рустем Умєров стверджує, що в Україну прибула партія французьких винищувачів Mirage 2000 і нідерландські F-16.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Facebook.
За словами Умєрова, Повітряні сили Збройних Сил України "отримали довгоочікуване підсилення – перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерланди".
"Вдячний Франції за цей стратегічно важливий внесок у нашу безпеку – Mirage 2000 стануть новим елементом захисту українського неба", – додав міністр.
Про отримання нової партії F-16 від Нідерландів раніше не повідомлялось.
Перші нідерландські винищувачі Україна отримала ще у жовтні 2024 року.
Нагадаємо, утворена у 2023 році коаліція винищувачів на чолі зі США, Данією та Нідерландами минулого року почала передавати Україні винищувачі F-16.
Минулого тижня стало відомо, що Міністерство оборони Нідерландів візьме участь у підготовці 26 українців, які будуть обіймати посади так званих керівників екіпажу літаків F-16.