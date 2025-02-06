Умєров заявив, що Україна отримала ще партію F-16 від Нідерландів

Міністр оборони Рустем Умєров стверджує, що в Україну прибула партія французьких винищувачів Mirage 2000 і нідерландські F-16.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Facebook.

За словами Умєрова, Повітряні сили Збройних Сил України "отримали довгоочікуване підсилення – перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерланди".

"Вдячний Франції за цей стратегічно важливий внесок у нашу безпеку – Mirage 2000 стануть новим елементом захисту українського неба", – додав міністр.

Реклама:

Про отримання нової партії F-16 від Нідерландів раніше не повідомлялось.

Перші нідерландські винищувачі Україна отримала ще у жовтні 2024 року.

Нагадаємо, утворена у 2023 році коаліція винищувачів на чолі зі США, Данією та Нідерландами минулого року почала передавати Україні винищувачі F-16.

Минулого тижня стало відомо, що Міністерство оборони Нідерландів візьме участь у підготовці 26 українців, які будуть обіймати посади так званих керівників екіпажу літаків F-16.