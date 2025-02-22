У Болгарії під час проросійського протесту напали на будівлю ЄС і поліцію

У болгарській столиці Софії в суботу, 22 лютого, стались сутички між поліцією та учасниками акції протесту проросійської партії "Відродження", що напали на представництво Євросоюзу в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БНР.

Учасники акції протесту, організованої партією "Відродження" проти введення євро, пройшли маршем до будівлі представництва Єврокомісії в Софії.

Протестувальники закидали будівлю яйцями, петардами та фарбою і спробували підпалити її двері, але вогонь вдалось загасити.

Фото: БНР

Болгарська поліція намагалася запобігти оскверненню будівлі представництва ЄС і виставила кордон між протестувальниками і самою будівлею. У результаті правоохоронці самі постраждали від дій учасників протесту.

Фото: БНР

Представник Міністерства внутрішніх справ Болгарії Стефан Іванов пізніше заявив, що в сутичках постраждали 10 поліцейських, а шість учасників акції були затримані.

Протест завершився співом болгарського гімну на площі між Народними зборами, Радою міністрів і резиденцією президента.

Проросійська ультраправа болгарська партія "Відродження" відома тим, що на початку 2024 року відправила делегацію до Москви на запрошення партії Владіміра Путіна.

Колишній прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков назвав партію неофашистською через агресивну поведінку її лідера та прихильників.