В Болгарии во время пророссийского протеста напали на здание ЕС и полицию

В болгарской столице Софии в субботу, 22 февраля, произошли столкновения между полицией и участниками акции протеста пророссийской партии "Возрождение", которые напали на представительство Евросоюза в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БНР.

Участники акции протеста, организованной партией "Возрождение" против введения евро, прошли маршем к зданию представительства Еврокомиссии в Софии.

Протестующие забросали здание яйцами, петардами и краской и попытались поджечь его двери, но огонь удалось потушить.

Фото: БНР

Болгарская полиция пыталась предотвратить осквернение здания представительства ЕС и выставила кордон между протестующими и самим зданием. В результате правоохранители сами пострадали от действий протестующих.

Фото: БНР

Представитель Министерства внутренних дел Болгарии Стефан Иванов позже заявил, что в столкновениях пострадали 10 полицейских, а шесть участников акции были задержаны.

Протест завершился пением болгарского гимна на площади между Народным собранием, Советом министров и резиденцией президента.

Пророссийская ультраправая болгарская партия "Возрождение" известна тем, что в начале 2024 года отправила делегацию в Москву по приглашению партии Владимира Путина.

Бывший премьер-министр Болгарии Николай Денков назвал партию неофашистской из-за агрессивного поведения ее лидера и сторонников.