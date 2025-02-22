Фон дер Ляєн обурена нападом проросійського протесту на будівлю ЄС у Болгарії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на вандалізм стосовно будівлі представництва ЄС у Болгарії, який вчинили учасники проросійського протесту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у X (Twitter).

Фон дер Ляєн засудила "обурливі сцени" нападу на представництво Євросоюзу у Софії.

"У Європі ми користуємося правом на мирні демонстрації. Насильство і вандалізм ніколи не є відповіддю", – додала вона.

Уряд Болгарії в окремій заяві також рішуче засудив осквернення будівлі ЄС у Болгарії, назвавши напади на інституції "неприйнятними і такими, що суперечать принципам верховенства права".

"Держава категорично не потерпить спроб дестабілізації і вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення громадського порядку", – запевнили там.

У суботу учасники акції протесту, організованої проросійською партією "Відродження" проти введення євро, закидали фарбою будівлю представництва ЄС у Софії і спробували підпалити її двері.

Представник Міністерства внутрішніх справ Болгарії Стефан Іванов пізніше заявив, що в сутичках постраждали 10 поліцейських, а шість учасників акції були затримані.

Нагадаємо, проросійська ультраправа болгарська партія "Відродження" відома тим, що на початку 2024 року відправила делегацію до Москви на запрошення партії Владіміра Путіна.